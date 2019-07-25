«Химки» подписали контракт с победителем конкурса слэм-данков НБА Эвансом

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«Химки» подписали контракт с победителем конкурса слэм-данков НБА Эвансом.
«Химки» подписали контракт с победителем конкурса слэм-данков НБА Эвансом
  • РИА Новости

Как сообщает клубная пресс-служба, «Химки» подписали контракт с американским баскетболистом Джереми Эвансом. В сезоне-2016/17 игрок уже выступал за подмосковный клуб.

Последней командой Эванса была турецкая «Дарюшшафака». Также на счету американца 252 матча в НБА за клубы «Юта Джазз», «Даллас Маверикс» и «Атланта Хоукс». В 2012 году Эванс выиграл конкурс по броскам сверху (слэм-данкам) в НБА.

Ранее Итудис рассказал о предложениях из НБА.

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