Алексей Смертин оценил развитие спорта и физкультуры в Москве
- РИА Новости
«Есть много площадок, открытых 24 часа, для детей и взрослых. С другой стороны, надо эти площадки ещё грамотно использовать — нужно больше проводить соревнований — как дворовых, так и школьных», — заявил он.
По словам Смертина, в последнее время Москва очень изменилась.
Как отметил футболист, раньше многие хотели попасть в Европу, чтобы посмотреть красивые города, а теперь смотрят на Москву и понимают, что российская столица не только не уступает в этом, но и в чём-то и превосходит.
Ранее сообщалось, что мемориал в честь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова открыт в Москве.