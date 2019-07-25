Алексей Смертин оценил развитие спорта и физкультуры в Москве

Экс-капитан сборной России, директор Российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил развитие спорта и физкультуры в столице.

«Есть много площадок, открытых 24 часа, для детей и взрослых. С другой стороны, надо эти площадки ещё грамотно использовать — нужно больше проводить соревнований — как дворовых, так и школьных», — заявил он.

По словам Смертина, в последнее время Москва очень изменилась.

Как отметил футболист, раньше многие хотели попасть в Европу, чтобы посмотреть красивые города, а теперь смотрят на Москву и понимают, что российская столица не только не уступает в этом, но и в чём-то и превосходит.

Ранее сообщалось, что мемориал в честь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова открыт в Москве.