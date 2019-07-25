В Москве открыли мемориал в честь футболиста Фёдора Черенкова

Мемориал в честь легендарного футболиста «Спартака» Фёдора Черенкова открыт в Москве.

Как сообщает РИА Новости, мемориальная доска была установлена в одном корпусов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №384 имени Д.К. Корнеева», названного в честь футболиста.

Черенков является четырёхкратным чемпионом России и СССР, обладателем Кубка России, Кубка федераций футбола СССР и Кубка чемпионов Содружества. В его активе также бронза Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР. Прославленный футболист умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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