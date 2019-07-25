IWF продлила дисквалификацию российского тяжелоатлета Косова
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По словам председателя антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александра Петрова, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято в связи с намерением 24-летнего спортсмена возобновить карьеру, о завершении которой он объявил после дисквалификации.
Таким образом, Косов, дисквалифицированный с 2015 года, сможет снова соревноваться в 2022 году.
Ранее сообщалось, что британский легкоатлет попался на кокаине и назвал случившееся невероятной глупостью.