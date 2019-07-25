IWF продлила дисквалификацию российского тяжелоатлета Косова

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) продлила срок дисквалификации российского штангиста Алексея Косова.

По словам председателя антидопинговой комиссии Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александра Петрова, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято в связи с намерением 24-летнего спортсмена возобновить карьеру, о завершении которой он объявил после дисквалификации.

Таким образом, Косов, дисквалифицированный с 2015 года, сможет снова соревноваться в 2022 году.

Ранее сообщалось, что британский легкоатлет попался на кокаине и назвал случившееся невероятной глупостью.