Британский легкоатлет попался на кокаине и назвал случившееся невероятной глупостью

Британский бегун на длинные дистанции Люк Трэйнор был уличён в употреблении запрещённых веществ, после чего раскаялся в содеянном.

Как сообщает The Sun, 26-летний британец был уличён Британским антидопинговым агентством (UKAD) в употреблении кокаина, который был обнаружен в его пробе. Теперь спортсмену грозит дисквалификация на четыре года.

По словам самого Трэйнора, это нарушение не было связано с его желанием повлиять на свои результаты.

«Я совершил нетипичную для меня и невероятно глупую ошибку. Вероятнее всего, я сам разрушил свою карьеру одним бессмысленным поступком», — заявил британец.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг.