Чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг

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Обладательница золотой медали чемпионата мира в помещении в беге на 400 м представительница Бахрейна Кеми Адекойа дисквалифицирована за допинг.
Чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг
  • Reuters

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit), Кеми Адекойа из Бахрейна сдала положительную допинг-пробу, в которой был обнаружен стероид станозолол. Срок дисквалификации составил четыре года, отстранение легкоатлетки будет отсчитываться с ноября 2018 года.

Также Адекойа будет лишена двух золотых медалей Азиатских игр — 2018: в беге на 400 м и смешанной эстафете 4 х 400 м.

Ранее РУСАДА открыло дела по факту участия в соревнованиях дисквалифицированных боксёров.

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