Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло дела по факту участия в соревнованиях дисквалифицированных боксёров.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, слова которой передаёт РИА Новости, речь идёт об Исламе Дашаеве и Алёне Токарчук, отстранённых на четыре и два года соответственно.

Она отметила, что дисквалифицированные спортсмены приняли участие во внутрироссийских соревнованиях регионального уровня, на которых не было представителей РУСАДА.

«Наш отдел расследований в очень короткие сроки проверил всю информацию, более того — нашли подтверждение, запросили протоколы, весь материал был направлен мне и в отдел обработки результатов», — добавила заместитель гендиректора РУСАДА.

Пахноцкая также сообщила, что за подобное нарушение спортсменам грозит увеличение срока дисквалификации — на период, равный первоначальному отстранению.

Ранее сообщалось, что российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин.