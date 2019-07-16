РУСАДА открыло дела по факту участия в соревнованиях дисквалифицированных боксёров

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло дела по факту участия в соревнованиях дисквалифицированных боксёров.
РУСАДА открыло дела по факту участия в соревнованиях дисквалифицированных боксёров
  • РИА Новости

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, слова которой передаёт РИА Новости, речь идёт об Исламе Дашаеве и Алёне Токарчук, отстранённых на четыре и два года соответственно.

Она отметила, что дисквалифицированные спортсмены приняли участие во внутрироссийских соревнованиях регионального уровня, на которых не было представителей РУСАДА.

«Наш отдел расследований в очень короткие сроки проверил всю информацию, более того — нашли подтверждение, запросили протоколы, весь материал был направлен мне и в отдел обработки результатов», — добавила заместитель гендиректора РУСАДА.

Пахноцкая также сообщила, что за подобное нарушение спортсменам грозит увеличение срока дисквалификации — на период, равный первоначальному отстранению.

Ранее сообщалось, что российский волейболист Мороз был дисквалифицирован за кокаин.

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