Бобарико сменил Чистякова на посту главного тренера женской сборной России по хоккею

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Федерация хоккея России (ФХР) сообщила об изменениях в тренерском штабе женских сборных команд.
Бобарико сменил Чистякова на посту главного тренера женской сборной России по хоккею
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Как сообщает пресс-служба ФХР, новым главным тренером женской национальной сборной России назначен Евгений Бобарико, сменивший на этой должности Алексея Чистякова, возглавлявшего команду с 2016 года.

Главным тренером женской молодёжной сборной России назначен Александр Сырцов, а Денис Офиногенов остался наставником женской олимпийской команды.

Ранее Богдан Киселевич рассказал, как долго он принимал решение вернуться в Россию из НХЛ.

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