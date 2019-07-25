Бобарико сменил Чистякова на посту главного тренера женской сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила об изменениях в тренерском штабе женских сборных команд.

Как сообщает пресс-служба ФХР, новым главным тренером женской национальной сборной России назначен Евгений Бобарико, сменивший на этой должности Алексея Чистякова, возглавлявшего команду с 2016 года.

Главным тренером женской молодёжной сборной России назначен Александр Сырцов, а Денис Офиногенов остался наставником женской олимпийской команды.

Ранее Богдан Киселевич рассказал, как долго он принимал решение вернуться в Россию из НХЛ.