Семак о матче с «Оренбургом»: было бы предпочтительно сыграть на натуральном поле

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча с «Оренбургом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак о матче с «Оренбургом»: было бы предпочтительно сыграть на натуральном поле
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Было бы предпочтительно сыграть на натуральном поле. Стадион очень уютный, вопрос только в покрытии. Никто не любит играть на синтетике летом, когда жарко, а ещё и нагревается крошка, есть определённые нюансы. Условия одинаковые для нас и «Оренбурга», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится 28 июля на стадионе «Газовик». Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить