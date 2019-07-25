Семак о матче с «Оренбургом»: было бы предпочтительно сыграть на натуральном поле

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча с «Оренбургом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было бы предпочтительно сыграть на натуральном поле. Стадион очень уютный, вопрос только в покрытии. Никто не любит играть на синтетике летом, когда жарко, а ещё и нагревается крошка, есть определённые нюансы. Условия одинаковые для нас и «Оренбурга», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Оренбург» — «Зенит» состоится 28 июля на стадионе «Газовик». Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените».