СМИ: Дибала может стать самым дорогим трансфером «Тоттенхэма»

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Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» ведёт переговоры с туринским «Ювентусом» по трансферу аргентинского форварда Пауло Дибалы
СМИ: Дибала может стать самым дорогим трансфером «Тоттенхэма»
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, переговоры по трансферу начались ещё месяц назад.

Отмечается, что «Тоттенхэм» готов заплатить за 25-летнего аргентинца порядка €90 млн, что может стать рекордным трансфером в истории клуба.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В его активе 182 матча за бьянконери, в которых он забил 78 мячей и отдал 30 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду одобрил возможный переход Неймара в «Ювентус».

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