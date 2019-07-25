Ибрагимович избежал дисквалификации за нанесение травмы сопернику

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Дисциплинарный комитет североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) принял решение не дисквалифицировать форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Ибрагимович избежал дисквалификации за нанесение травмы сопернику
  • Reuters

Как сообщает ESPN, по итогам рассмотрения эпизода, комитет не сумел прийти к единогласному решению, потому шведскому форварду было выписано официальное предупреждение.

В одном из эпизодов матча «Гэлакси» — «Лос-Анджелес» Ибрагимович, в борьбе за верховой мяч, ударил защитника команды-соперника  Мохаммеда Эль-Мониру локтем в лицо, в результате которого ливийский футболист получил перелом челюсти.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович оскорбил тренера «Лос-Анджелеса» после матча MLS.

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