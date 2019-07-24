Сен-Пьер готов возобновить карьеру в MMA только ради боя с Нурмагомедовым
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«Если я захочу провести важнейший бой в карьере и оставить наследие, то Хабиб на данный момент именно тот человек, которого я должен победить», — приводит слова канадца MMA Fighting.
Ему интересен данный бой тем, объяснил он, что Нурмагомедов, по его мнению, является лучшим бойцом, которого ещё никто не смог победить. Сен-Пьер также рассказал, в чём он превосходит российского спортсмена.
«Он лучше рядом с сеткой октагона, а я на открытом пространстве», — отметил Сен-Пьер.
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье, с которым он встретится в титульном бою в Абу-Даби. Поединок состоится 7 сентября на турнире UFC 242.
Ранее Нурмагомедов признался, что на него давит статус фаворита в бою с Порье.