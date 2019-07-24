Украинский боксёр Гвоздик заявил, что заплатил бы $200 за бой Киркорова и Леонтьева

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Александр Гвоздик заявил, что готов заплатить $200 за бой между певцами Филиппом Киркоровым и Валерием Леонтьевым.
Украинский боксёр Гвоздик заявил, что заплатил бы $200 за бой Киркорова и Леонтьева
  • © Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Если бы мне завтра сказали, что Киркоров будет боксировать против Леонтьева и просмотр будет стоить $200, то я бы, скорее всего, заплатил», — сказал Гвоздик на Youtube-канале #ZeRingШоу.

Он также заявил, что не видит никаких проблем в возможном бое между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и WBC в средней весовой категории мексиканцем Саулем Альваресом. 

«Это будет конкурентный бой, Ковалёв сможет хорошо заработать на этом поединке, что в этом плохого?» — заявил Гвоздик.

Ранее сообщалось, что Артур Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком.

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