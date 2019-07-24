СМИ: Агент футболиста Перейро потребовал €3 млн за переход игрока в «Спартак»

Агент Пако Касаль, представляющий интересы полузащитника ПСВ и сборной Уругвая по футболу Гастона Перейро, потребовал €3 млн бонусов за трансфер клиента в московский «Спартак».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что красно-белые при этом не готовы заплатить Касалю более €1,5 млн.

В минувшем сезоне Перейро сыграл 36 матчей за ПСВ, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. В его активе также девять игр и четыре гола за сборную Уругвая.

Ранее агент полузащитника Лоренсо Мельгарехо рассказал о возможном уходе футболиста из «Спартака».