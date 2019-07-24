СМИ: Агент футболиста Перейро потребовал €3 млн за переход игрока в «Спартак»

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Агент Пако Касаль, представляющий интересы полузащитника ПСВ и сборной Уругвая по футболу Гастона Перейро, потребовал €3 млн бонусов за трансфер клиента в московский «Спартак».
СМИ: Агент футболиста Перейро потребовал €3 млн за переход игрока в «Спартак»
  • © Erik Pasman/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что красно-белые при этом не готовы заплатить Касалю более €1,5 млн.

В минувшем сезоне Перейро сыграл 36 матчей за ПСВ, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. В его активе также девять игр и четыре гола за сборную Уругвая.

Ранее агент полузащитника Лоренсо Мельгарехо рассказал о возможном уходе футболиста из «Спартака».

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