СМИ: Агент футболиста Перейро потребовал €3 млн за переход игрока в «Спартак»
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что красно-белые при этом не готовы заплатить Касалю более €1,5 млн.
В минувшем сезоне Перейро сыграл 36 матчей за ПСВ, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. В его активе также девять игр и четыре гола за сборную Уругвая.
Ранее агент полузащитника Лоренсо Мельгарехо рассказал о возможном уходе футболиста из «Спартака».