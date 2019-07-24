Агент Мельгарехо рассказал о возможном уходе футболиста из «Спартака»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, рассказал, что его клиент может покинуть команду в нынешнее трансферное окно.

«Лоренсо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве», — цитирует Апплеярда Sport24.

Тем не менее он отметил, что на данный момент не ведётся никаких переговоров по поводу перехода игрока.

Мельгарехо выступает за «Спартак» с 2016 года. В прошлом сезоне он провёл 33 матча за красно-белых, забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продал Софьяна Ханни в катарский клуб за €8 млн.