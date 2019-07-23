«Спартак» продал Ханни в катарский клуб за €8 млн

Стала известна сумма, за которую московский футбольный клуб «Спартак» продал в катарскую «Аль-Гарафу» алжирского полузащитника Софьяна Ханни.

Как сообщает портал Transfermarkt, «Спартак» получил за игрока €8 млн. При этом ту же сумму красно-белые потратили на его покупку.

Ханни перешёл в «Спартак» в 2018 году из бельгийского «Андерлехта». Он провёл в составе красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее СМИ назвали причины, по которым трансфер футболиста сборной Уругвая Гастона Перейро в «Спартак» может сорваться.