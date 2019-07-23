СМИ назвали причины, по которым трансфер Перейро в «Спартак» может сорваться

Стали известны причины возможного срыва перехода полузащитника ПСВ и сборной Уругвая по футболу Гастона Перейро в московский «Спартак».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», стороны уже договорились о трансфере за €15 млн. Тем не менее возникли проблемы при переводе суммы.

«Спартак» хотел оплатить переход по частям, но агент игрока Пако Касаль настаивает на единовременной оплате, что не устраивает руководство красно-белых. По этой причине москвичи намерены переключиться на другую кандидатуру.

В минувшем сезоне Перейро сыграл 36 матчей за ПСВ, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. В его активе также девять игр и четыре гола за сборную Уругвая.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести нападающего «Шахтёра».