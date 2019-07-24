«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из Гонконга

Короткая ссылка
Английский «Манчестер Сити» разгромил гонконгский «Китчи» в контрольном футбольном матче.
«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из Гонконга
  • @mancity
  • Twitter

Встреча прошла в Гонконге и завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Англии. 

В составе «горожан» дубль оформил Лерой Зане, а также по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи и Айкер Посо Ла Роза.

27 июля «Манчестер Сити» проведёт товарищескую игру с японским «Иокогама Ф. Маринос». А начнут новый сезон подопечные Хосепа Гвардиолы 4 августа матчем за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».  

Ранее Гвардиола назвал сумасшедшим график матчей в современном футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить