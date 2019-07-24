«Манчестер Сити» забил шесть мячей в ворота команды из Гонконга

Английский «Манчестер Сити» разгромил гонконгский «Китчи» в контрольном футбольном матче.

Встреча прошла в Гонконге и завершилась со счётом 6:1 в пользу действующих чемпионов Англии.

В составе «горожан» дубль оформил Лерой Зане, а также по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг, Набиль Туайзи и Айкер Посо Ла Роза.

27 июля «Манчестер Сити» проведёт товарищескую игру с японским «Иокогама Ф. Маринос». А начнут новый сезон подопечные Хосепа Гвардиолы 4 августа матчем за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

Ранее Гвардиола назвал сумасшедшим график матчей в современном футболе.