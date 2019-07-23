Гвардиола назвал сумасшедшим график матчей в современном футболе

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Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность чрезмерной плотностью графика матчей в современном футболе.
Гвардиола назвал сумасшедшим график матчей в современном футболе
  • Reuters

«Некоторые из игроков приедут 29 или 30 июля, остальные прибудут через три или четыре недели. Я не хочу, чтобы они возвращались, пока они не в форме, уставшие, или не пришли в себя после невероятно тяжёлого сезона. Не нужно забывать, что мы начинаем новый сезон, а Рияд Марез, например, ещё не закончил предыдущий. Это сумасшедший график, и он убьёт наших игроков! Мы не можем выдержать его в течение длительного времени. Игроки должны отдыхать и показывать больше качества на турнирах», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Манчестер Сити» начнёт новый сезон АПЛ 4 августа матчем за Суперкубок Англии с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что Садио Мане пропустит матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

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