Хусаинов заявил, что у российских арбитров очень низкий уровень судейского образования

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Бывший футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение о судействе в России.
Хусаинов заявил, что у российских арбитров очень низкий уровень судейского образования
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«Качество судейского образования у действующих футбольных арбитров очень-очень низкое. Не в обиду им будет сказано. Они могут красиво бегать, быть в прекрасной внешней форме, но умение разбираться в игровых эпизодах, а самое главное, в единоборствах, которые являются фундаментом всего футбола, — это огромная проблема», — приводит слова Хусаинова «Советский спорт».

Он отметил, что у нынешних арбитров большие проблемы с подготовкой, которые наглядно проявились в стартовых турах нового сезона.

«В межсезонье им не хватает тренировочной практики. Раньше таким учебно-подготовительным полигоном служили первенства своих городов. Сидя за монитором, нереально поднять свой профессиональный уровень. Тонус теряется», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что глава судейского комитета РФС не будет участвовать в рассмотрении работы Кирилла Левникова.

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