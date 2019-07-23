Глава судейского комитета РФС не будет участвовать в рассмотрении работы Левникова

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников не будет участвовать в заседании экспертной комиссии, которая даст оценку работе его сына, арбитра Кирилла Левникова, по итогам матча второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Спартак».
Глава судейского комитета РФС не будет участвовать в рассмотрении работы Левникова
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Я не буду принимать участие в заседании. Сначала секретарь комиссии раздаст все документы членам комиссии, они их проанализируют и сделают выводы по ним, отправят свои решения секретарю обратно. Затем секретарь вынесет общее решение и отправит его в «Ростов», — приводит слова Николая Левникова ТАСС.

Матч «Ростов» — «Спартак», прошедший 20 июля, завершился вничью — 2:2. Красно-белые сумели уйти от поражения благодаря голу на 91-й минуте. По итогам встречи клуб из Ростова-на-Дону обратился в РФС с просьбой оценить работу главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

Ранее сообщалось, что арбитры Левников и Еськов назначены на матчи Лиги Европы.

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