Глава судейского комитета РФС не будет участвовать в рассмотрении работы Левникова
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«Я не буду принимать участие в заседании. Сначала секретарь комиссии раздаст все документы членам комиссии, они их проанализируют и сделают выводы по ним, отправят свои решения секретарю обратно. Затем секретарь вынесет общее решение и отправит его в «Ростов», — приводит слова Николая Левникова ТАСС.
Матч «Ростов» — «Спартак», прошедший 20 июля, завершился вничью — 2:2. Красно-белые сумели уйти от поражения благодаря голу на 91-й минуте. По итогам встречи клуб из Ростова-на-Дону обратился в РФС с просьбой оценить работу главного арбитра встречи Кирилла Левникова.
Ранее сообщалось, что арбитры Левников и Еськов назначены на матчи Лиги Европы.