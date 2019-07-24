Колобков уверен, что сборная России порадует болельщиков своими результатами на ОИ-2020

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Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение о перспективах национальной команды на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Колобков уверен, что сборная России порадует болельщиков своими результатами на ОИ-2020
  • РИА Новости

«Мы готовимся к Олимпиаде в Токио, команда будет конкурентоспособной. Видим, что в большинстве видов мы будем бороться за медали, будем конкурентоспособными в 20 видах. Уверен, болельщиков сможем порадовать хорошими результатами», — приводит слова Колобкова ТАСС.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что аналитики предсказали сборной России четвёртое место в медальном зачёте ОИ-2020.

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