Глава ФВСР высказался об уходе Закарина из Katusha-Alpecin

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал информацию об уходе Ильнура Закарина из команды Katusha-Alpecin по окончании сезона.

«Закарин в этом году приуныл и закис, может быть, потому, что у него не было особенной помощи в гонках, особенно на гранд-турах. Наверное, сейчас он ищет команду, где у него будет звено подмоги, чтобы решать свои задачи», — приводит слова Екимова ТАСС.

Он отметил, что такое решение не является плохим для 29-летнего велогонщика.

«Закарин — профессионал высокого уровня, для такого гонщика необходимо рабочее место, то есть команда. Если он переходит из Katusha-Alpecin в любую другую команду дивизиона, то качество там не хуже, а дальше всё зависит от Ильнура», — подчеркнул Екимов.

Закарин выступал за Katusha-Alpecin с 2015 года. В составе команды он выиграл два этапа на «Джиро д’Италия» и один — на «Тур де Франс». В его активе также победа на «Туре Романдии».

Ранее сообщалось, что Закарин уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона.