Глава ФВСР высказался об уходе Закарина из Katusha-Alpecin
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«Закарин в этом году приуныл и закис, может быть, потому, что у него не было особенной помощи в гонках, особенно на гранд-турах. Наверное, сейчас он ищет команду, где у него будет звено подмоги, чтобы решать свои задачи», — приводит слова Екимова ТАСС.
Он отметил, что такое решение не является плохим для 29-летнего велогонщика.
«Закарин — профессионал высокого уровня, для такого гонщика необходимо рабочее место, то есть команда. Если он переходит из Katusha-Alpecin в любую другую команду дивизиона, то качество там не хуже, а дальше всё зависит от Ильнура», — подчеркнул Екимов.
Закарин выступал за Katusha-Alpecin с 2015 года. В составе команды он выиграл два этапа на «Джиро д’Италия» и один — на «Тур де Франс». В его активе также победа на «Туре Романдии».
Ранее сообщалось, что Закарин уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона.