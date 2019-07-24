Базаревич: в случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал информацию, что Тимофей Мозгов не сыграет за национальную команду на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«В конкретном случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего. Только что ещё раз общался с Тимофеем. Он никогда не отказывался выступать за сборную, хочет играть за неё и сейчас»,— приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Он отметил, что ни тренерский штаб ни РФБ не принимали решения не вызывать Мозгова в национальную команду.

«На сегодняшний день он не в состоянии принимать участие в тренировках, но ждёт, что лечение даст аккумулирующий эффект, и в короткие сроки произойдёт значительное улучшение его состояния. Это то, что обещают его лечащие врачи. С большим уважением отношусь к Тимофею и сказал ему, что мы готовы следить за развитием ситуации и ждать столько, сколько понадобится. Понимаю: надежд на то, что он «выстрелит» в ближайшее время, достаточно мало. Мы уже начали подготовку, а он ещё не готов выйти на площадку — к тому же давно не играл. Но я готов предоставить ему этот шанс», — добавил специалист.

32-летний центровой за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене. По итогам первого дня тренировочного сбора национальной команды стало известно, что Мозгов не сыграет на Кубке мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее РФБ заявила, что использовала неправильную формулировку в сообщении про Мозгова.