Базаревич: в случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал информацию, что Тимофей Мозгов не сыграет за национальную команду на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Базаревич: в случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего
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«В конкретном случае с Мозговым мы готовы ждать до последнего. Только что ещё раз общался с Тимофеем. Он никогда не отказывался выступать за сборную, хочет играть за неё и сейчас»,— приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Он отметил, что ни тренерский штаб ни РФБ не принимали решения не вызывать Мозгова в национальную команду.

«На сегодняшний день он не в состоянии принимать участие в тренировках, но ждёт, что лечение даст аккумулирующий эффект, и в короткие сроки произойдёт значительное улучшение его состояния. Это то, что обещают его лечащие врачи. С большим уважением отношусь к Тимофею и сказал ему, что мы готовы следить за развитием ситуации и ждать столько, сколько понадобится. Понимаю: надежд на то, что он «выстрелит» в ближайшее время, достаточно мало. Мы уже начали подготовку, а он ещё не готов выйти на площадку — к тому же давно не играл. Но я готов предоставить ему этот шанс», — добавил специалист.

32-летний центровой за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене. По итогам первого дня тренировочного сбора национальной команды стало известно, что Мозгов не сыграет на Кубке мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее РФБ заявила, что использовала неправильную формулировку в сообщении про Мозгова.

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