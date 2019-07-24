РФБ заявила, что использовала неправильную формулировку в сообщении про Мозгова

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Российская федерация баскетбола (РФБ) выступила с заявлением относительно ситуации с центровым Тимофеем Мозговым. который, как ранее сообщалось, не сыграет за национальную команду на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
РФБ заявила, что использовала неправильную формулировку в сообщении про Мозгова
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В заявлении РФБ говорится, что опубликованное сообщение по Мозгову содержало неверную формулировку.

«Правильная трактовка такова: Мозгов в настоящий момент не готов выйти на паркет и не приступил к работе на сборе вместе с командой; его возвращение в строй в короткие сроки, которое позволит ему сыграть на Кубке мира — 2019, маловероятно», — пояснили в федерации.

Отмечается, что ни Мозгову, ни его представителям не сообщалось, что в национальной команде игрока не ждут.

32-летний центровой за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене. По итогам первого дня тренировочного сбора национальной команды стало известно, что Мозгов не сыграет на Кубке мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее Мозгов заявил, что не отказывался от выступления на КМ-2019 по баскетболу.

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