РФБ заявила, что использовала неправильную формулировку в сообщении про Мозгова
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В заявлении РФБ говорится, что опубликованное сообщение по Мозгову содержало неверную формулировку.
«Правильная трактовка такова: Мозгов в настоящий момент не готов выйти на паркет и не приступил к работе на сборе вместе с командой; его возвращение в строй в короткие сроки, которое позволит ему сыграть на Кубке мира — 2019, маловероятно», — пояснили в федерации.
Отмечается, что ни Мозгову, ни его представителям не сообщалось, что в национальной команде игрока не ждут.
32-летний центровой за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене. По итогам первого дня тренировочного сбора национальной команды стало известно, что Мозгов не сыграет на Кубке мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Ранее Мозгов заявил, что не отказывался от выступления на КМ-2019 по баскетболу.