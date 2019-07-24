Мозгов заявил, что не отказывался от выступления на КМ-2019 по баскетболу

Центровой сборной России Тимофей Мозгов прокомментировал информацию, что он не сможет помочь национальной команде на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«Ни с кем из штаба сборной или федерации в последние дни я не разговаривал, а значит, и не мог отказаться от выступления. Более того, я не собирался этого делать до самого последнего момента», — приводит слова Мозгова ТАСС.

Он отметил, что на 1 августа у него запланирована консультация с врачом, по итогам которой станет известно, может ли он приступать к полноценным тренировкам.

«Мои агенты ранее уведомили об этом тренерский штаб и регулярно держали его в курсе того, как идёт восстановительный процесс. Другой информации они тоже никому не давали. Поэтому я понятия не имею, откуда появилась новость, что в этом году я точно не помогу сборной. Если это решение приняло руководство, то я с уважением отнесусь к данному факту и пожелаю сборной удачно выступить на чемпионате мира. А также отмечу, что готов помочь национальной команде в следующем отборочном цикле», — добавил баскетболист.

32-летний центровой за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене. По итогам первого дня тренировочного сбора национальной команды стало известно, что Мозгов не сыграет на Кубке мира, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Ранее эксперт заявил, что отсутствие Мозгова не станет потерей для сборной России на КМ-2019.