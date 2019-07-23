Эксперт считает, что отсутствие Мозгова не станет потерей для сборной России на КМ-2019

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Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира по баскетболу Виталий Носов прокомментировал информацию, что Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Эксперт считает, что отсутствие Мозгова не станет потерей для сборной России на КМ-2019
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«Потеря того Мозгова, который играл в «Кливленд Кавальерс» во времена Дэвида Блатта, была бы для сборной России серьёзной. Но сейчас он без практики, и не думаю, что это потеря», — приводит слова Носова ТАСС.

Эксперт отметил, что травма Дмитрия Хвостова, который также пропустит мировое первенство, станет для российской команды более серьёзной проблемой.

«Он мотор команды, он лучшие свои матчи играет за сборную. Всё отдаёт. Компенсировать его потерю будет сложно, но я верю в Сергея Базаревича», — добавил Носов.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019.

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