Зидан заявил, что Бэйл хорошо сыграл с «Арсеналом», но ситуация не изменилась
- Reuters
«Он провёл хороший матч, и я рад за него. Как и за всех остальных. Он с нами, и мы продолжим работать. Я не знаю, что произойдёт дальше. Сегодня он хотел играть, а на днях всё было по-другому. Я не разговаривал с ним. Он тренировался нормально, поэтому сегодня играл. Но ничего не изменилось», — приводит слова Зидана Goal.
30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В его активе 102 гола и 64 результативные передачи в 231 официальном матче за «галактикос».
Ранее сообщалось, что Зидан ответил на критику агента Бэйла.