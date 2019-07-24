Зидан заявил, что Бэйл хорошо сыграл с «Арсеналом», но ситуация не изменилась

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Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг валлийского нападающего команды Гарета Бэйла в свете его участия в матче Международного кубка чемпионов с лондонским «Арсеналом».
Зидан заявил, что Бэйл хорошо сыграл с «Арсеналом», но ситуация не изменилась
  • Reuters

«Он провёл хороший матч, и я рад за него. Как и за всех остальных. Он с нами, и мы продолжим работать. Я не знаю, что произойдёт дальше. Сегодня он хотел играть, а на днях всё было по-другому. Я не разговаривал с ним. Он тренировался нормально, поэтому сегодня играл. Но ничего не изменилось», — приводит слова Зидана Goal.

30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В его активе 102 гола и 64 результативные передачи в 231 официальном матче за «галактикос».

Ранее сообщалось, что Зидан ответил на критику агента Бэйла.

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