Зидан ответил на критику агента Бэйла

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан отреагировал на критические высказывания агента Джонатана Барнетта, представлявшего интересы валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.

«Я не проявлял никакого неуважения к кому-либо. На днях я сказал, что клуб работал над уходом Бэйла. Я всегда говорил одно и то же: игроки — самая важная часть клуба. Я всегда поддерживаю их», — приводит слова Зидана The Telegraph.

Он также пояснил, почему Бэйл не сыграл в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Гарет не сыграл с «Баварией», потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб работает над его уходом», — добавил французский специалист.

30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В его активе 102 гола и 64 результативные передачи в 231 матче за «галактикос».

Ранее сообщалось, что агент Бэйла раскритиковал Зидана.