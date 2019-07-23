Зидан ответил на критику агента Бэйла

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Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан отреагировал на критические высказывания агента Джонатана Барнетта, представлявшего интересы валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.
Зидан ответил на критику агента Бэйла
  • © Liu Liwei/Xinhua
  • globallookpress.com

«Я не проявлял никакого неуважения к кому-либо. На днях я сказал, что клуб работал над уходом Бэйла. Я всегда говорил одно и то же: игроки — самая важная часть клуба. Я всегда поддерживаю их», — приводит слова Зидана The Telegraph.

Он также пояснил, почему Бэйл не сыграл в матче Международного кубка чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Гарет не сыграл с «Баварией», потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб работает над его уходом», — добавил французский специалист.

30-летний Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В его активе 102 гола и 64 результативные передачи в 231 матче за «галактикос».

Ранее сообщалось, что агент Бэйла раскритиковал Зидана.

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