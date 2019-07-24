«Атлетико» по пенальти победил «Гвадалахару» в матче Международного кубка чемпионов

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» одержал победу над мексиканской «Гвадалахарой» в матче Международного кубка чемпионов.

Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 0:0 (5:4) в пользу испанской команды.

Обе команды завершали встречу вдесятером. На 24-й минуте у «Атлетико» был удалён Маркос Льоренте, а на 61-й «Гвадалахара» осталась без Карлоса Вильянуэвы.

В серии пенальти в составе «Атлетико» не забил Иван Шапоньич. У «Гвадалахары» промахи допустили Фернандо Белтран Крус и Алан Сервантес.

Ранее сообщалось, что «Реал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов.