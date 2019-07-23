ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ

Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Встреча проходила в голландском Эйндховене и завершилась победой хозяев — 3:2.

ПСВ вышел вперёд в дебюте игры благодаря голу Брумы. Швейцарцы на это ответили забитым мячом Албиана Аети в добавленное к первому тайму время и точным ударом Омара Альдерете. На 89-й минуте Сэм Ламмерс сравнял счёт, а на третьей компенсированной минуте Дониелл Мален принёс победу вице-чемпионам Нидерландов.

Ответный матч состоится 30 июля в Швейцарии.

В других противостояниях чешская «Виктория» из Пльзени сыграла вничью с греческим «Олимпиакосом», а грузинский «Сабуртало» уступил хорватскому «Динамо» из Загреба.

Ранее сообщалось, что определены точные даты и время матчей «Краснодара» с «Порту» в ЛЧ.