Определены точные даты и время матчей «Краснодара» с «Порту» в ЛЧ

Стали известны точные даты и время матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту».

Как сообщает пресс-служба «Порту», первая встреча состоится 7 августа в Краснодаре в 20:00 по мск. Ответная же игра пройдёт 13 августа в Порту в 20:00 по местному времени.

Жеребьёвка третьего отборочного раунда состоялась в швейцарском Ньоне.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в Российской премьер-лиге и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

Ранее тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что «Краснодару» не повезло со жребием в ЛЧ.