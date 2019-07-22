Определены точные даты и время матчей «Краснодара» с «Порту» в ЛЧ

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Стали известны точные даты и время матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту».
Определены точные даты и время матчей «Краснодара» с «Порту» в ЛЧ
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Как сообщает пресс-служба «Порту», первая встреча состоится 7 августа в Краснодаре в 20:00 по мск. Ответная же игра пройдёт 13 августа в Порту в 20:00 по местному времени.

Жеребьёвка третьего отборочного раунда состоялась в швейцарском Ньоне.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в Российской премьер-лиге и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

Ранее тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что «Краснодару» не повезло со жребием в ЛЧ.

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