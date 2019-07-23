РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.

«По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель — не допустить повторения подобных ситуаций в будущем», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

В заявлении отмечается, что некоторые болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один фаер, но РФС убеждён, что в этой ситуации необходимо было задержать только конкретных лиц, а остальные болельщики не должны были пострадать.

«Мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно», — написано в тексте на сайте.

После матча в Ростове-на-Дону фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее губернатор Ростовской области назвал тактичными действия ОМОНа против фанатов «Спартака».