РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) огласил итоги совещания с участием представителей самой организации, а также МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова» по поводу инцидента после матча второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и ОМОНом.
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
  • РИА Новости

«По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель — не допустить повторения подобных ситуаций в будущем», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

В заявлении отмечается, что некоторые болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один фаер, но РФС убеждён, что в этой ситуации необходимо было задержать только конкретных лиц, а остальные болельщики не должны были пострадать.

«Мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно», — написано в тексте на сайте.

После матча в Ростове-на-Дону фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее губернатор Ростовской области назвал тактичными действия ОМОНа против фанатов «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить