РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
- РИА Новости
«По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учётом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель — не допустить повторения подобных ситуаций в будущем», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.
В заявлении отмечается, что некоторые болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один фаер, но РФС убеждён, что в этой ситуации необходимо было задержать только конкретных лиц, а остальные болельщики не должны были пострадать.
«Мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно», — написано в тексте на сайте.
После матча в Ростове-на-Дону фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.
Ранее губернатор Ростовской области назвал тактичными действия ОМОНа против фанатов «Спартака».