Губернатор Ростовской области назвал тактичными действия ОМОНа против фанатов «Спартака»
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- РИА Новости
«С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Всё было в пределах допустимой ситуации», — цитирует Голубева Privet-Rostov.
Он подчеркнул, что зачинщиками конфликта выступили болельщики красно-белых.
После матча в Ростове-на-Дону фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.
Ранее «Ростов» выступил с заявлением по инциденту с фанатами «Спартака».