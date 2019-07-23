Губернатор Ростовской области назвал тактичными действия ОМОНа против фанатов «Спартака»

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев оценил инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Губернатор Ростовской области назвал тактичными действия ОМОНа против фанатов «Спартака»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«С фанатами «Спартака» обошлись тактично. Всё было в пределах допустимой ситуации», — цитирует Голубева Privet-Rostov.

Он подчеркнул, что зачинщиками конфликта выступили болельщики красно-белых.

После матча в Ростове-на-Дону фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее «Ростов» выступил с заявлением по инциденту с фанатами «Спартака».

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