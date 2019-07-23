«Ростов» выступил с заявлением по инциденту с фанатами «Спартака»

Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением по поводу инцидента с участием фанатов московского «Спартака» после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы не можем комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас РФС и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией. В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России», — говорится в заявлении «Ростова».

Отмечается, что произошедшее после матча второго тура является нонсенсом.

«Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать всё необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций», — подытожили в клубе.

После матча, прошедшего в Ростове-на-Дону, фанатов «Спартака» долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее сообщалось, что полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом».