Менеджер Лебедева назвал гибель боксёра Дадашева несчастным случаем

Короткая ссылка
Андрей Рябинский, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super и IBF Дениса Лебедева, прокомментировал новость о гибели россиянина Максима Дадашева в США после травм, полученных во время поединка.
Менеджер Лебедева назвал гибель боксёра Дадашева несчастным случаем
  • globallookpress.com

«Даже не знаю, можно ли было избежать такого… Я видел бой. Согласен с тем, что Дадашев пропускал много ударов. Тренер его уговаривал остановить бой, боец уже плохо реагировал. Но такого исхода не ожидал никто. Очень жаль, но такие несчастные случаи встречаются и в спорте, и в жизни», — цитирует менеджера Sport24.

Он также считает, что правила бокса не будут менять после этого инцидента, поскольку рефери и так ставят здоровье спортсмена превыше всего. 

«В данном случае смерть Максима — несчастный случай, и не стоит никого обвинять. Но в любом случае этот эпизод должен быть тщательно расследован», — сказал Рябинский.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России намерена выяснить все обстоятельства гибели Дадашева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить