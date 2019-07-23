Менеджер Лебедева назвал гибель боксёра Дадашева несчастным случаем

Андрей Рябинский, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super и IBF Дениса Лебедева, прокомментировал новость о гибели россиянина Максима Дадашева в США после травм, полученных во время поединка.

«Даже не знаю, можно ли было избежать такого… Я видел бой. Согласен с тем, что Дадашев пропускал много ударов. Тренер его уговаривал остановить бой, боец уже плохо реагировал. Но такого исхода не ожидал никто. Очень жаль, но такие несчастные случаи встречаются и в спорте, и в жизни», — цитирует менеджера Sport24.

Он также считает, что правила бокса не будут менять после этого инцидента, поскольку рефери и так ставят здоровье спортсмена превыше всего.

«В данном случае смерть Максима — несчастный случай, и не стоит никого обвинять. Но в любом случае этот эпизод должен быть тщательно расследован», — сказал Рябинский.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России намерена выяснить все обстоятельства гибели Дадашева.