Федерация бокса России намерена выяснить все обстоятельства гибели Дадашева

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация намерена выяснить все обстоятельства гибели россиянина Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка.
Федерация бокса России намерена выяснить все обстоятельства гибели Дадашева
  • @dadashev__m / Instagram

«Нет слов… Но могу точно сказать, что мы будем проводить своё расследование, привлечём специалистов, чтобы добиться правды. Конечно, это чья-то ошибка, нужно узнать, что на самом деле произошло, добиться правды. Судейство или ещё что — подключим разных специалистов, будем проводить расследование», — цитирует Кремлёва Sport24.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России назначит пожизненные выплаты семье Дадашева.

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