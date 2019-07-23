Федерация бокса России намерена выяснить все обстоятельства гибели Дадашева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация намерена выяснить все обстоятельства гибели россиянина Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка.

«Нет слов… Но могу точно сказать, что мы будем проводить своё расследование, привлечём специалистов, чтобы добиться правды. Конечно, это чья-то ошибка, нужно узнать, что на самом деле произошло, добиться правды. Судейство или ещё что — подключим разных специалистов, будем проводить расследование», — цитирует Кремлёва Sport24.

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России назначит пожизненные выплаты семье Дадашева.