Глава ОКР считает, что сборная России поборется за место в тройке на Играх-2020
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- РИА Новости
«Будем бороться за место в первой тройке. В целом на сегодня Россия способна составить конкуренцию и рассчитывать на медали в 23 олимпийских видах спорта. Наши конкуренты из США и Китая конкретно в этом показателе уступают, у них - 18 и 19 таких видов соответственно», — приводит слова Позднякова «Российская газета».
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что аналитики предсказали сборной России четвёртое место в медальном зачёте ОИ-2020.