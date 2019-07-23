Глава ОКР считает, что сборная России поборется за место в тройке на Играх-2020

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что национальная команда поборется за попадание в тройку сильнейших медального зачёта летних Игр 2020 года в Токио.
Глава ОКР считает, что сборная России поборется за место в тройке на Играх-2020
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Будем бороться за место в первой тройке. В целом на сегодня Россия способна составить конкуренцию и рассчитывать на медали в 23 олимпийских видах спорта. Наши конкуренты из США и Китая конкретно в этом показателе уступают, у них - 18 и 19 таких видов соответственно», — приводит слова Позднякова «Российская газета».

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что аналитики предсказали сборной России четвёртое место в медальном зачёте ОИ-2020.

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