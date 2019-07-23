Кержаков высказался о противостоянии «Спартака» и «Туна» в квалификации ЛЕ

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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказал мнение о швейцарском клубе «Тун», ставшим соперником московского «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги Европы УЕФА.
Кержаков высказался о противостоянии «Спартака» и «Туна» в квалификации ЛЕ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Всё очень быстро меняется, и если качество поля у «Туна» осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества. Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском. В то время, когда я играл в Швейцарии, «Тун» был аутсайдером, а в прошлом году занял четвёртое место», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Он отметил, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии сам по себе очень непредсказуемый.

«Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера. Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол», — добавил бывший футболист.

По итогам жеребьёвки, прошедшей 22 июля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне, стало известно, что «Спартак» сыграет против «Туна» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 8 августа на стадионе «Арена Тун», ответный поединок — 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.

Ранее Олег Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕ.

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