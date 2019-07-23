Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕ

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕ
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем, поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника — сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола», — приводит слова Кононова ТАСС.

Он отметил, что  показательным в данном вопросе является позиция Швейцарии в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Тун» играет в быстрый организованный футбол. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», — подытожил специалист.

По итогам жеребьёвки, прошедшей 22 июля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне, стало известно, что «Спартак» сыграет против «Туна» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 8 августа на стадионе «Арена Тун», ответный поединок — 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может приобрести нападающего «Шахтёра».

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