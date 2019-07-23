Кайо: «Краснодар» знает, чего ждать от «Порту»

Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Кайо прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Порту» — сильная команда с большим потенциалом. Мне доводилось в Португалии против него играть. Мы знаем, чего от него ждать и к чему нам готовиться», — приводит слова Кайо пресс-служба «Краснодара».

По итогам жеребьёвки, прошедшей 22 июля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне, стало известно, что «Краснодар» сыграет против «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 7 августа на стадионе «Краснодар», ответный поединок — 13 августа на «Драгау».

Ранее сообщалось, что Вандерсон прокомментировал результаты жеребьёвки ЛЧ для «Краснодара».