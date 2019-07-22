Вандерсон прокомментировал результаты жеребьёвки ЛЧ для «Краснодара»

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По мнению полузащитника ФК «Краснодар» Вандерсона, его команда найдёт что противопоставить «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Ещё до жеребьёвки было очевидно, что все наши потенциальные соперники — очень сильные клубы. По-другому и быть не может, ведь это Лига чемпионов. В итоге нам достался, наверное, самый сильный из всех возможных оппонентов — «Порту». Что ж, отлично! Сам я против «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этого коллектива всем известен. Однако и у нас имеется немало сильных качеств. Думаю, у нас найдётся что противопоставить португальскому клубу», — цитирует Вандерсона официальный сайт «Краснодара».

«Краснодар» сыграет против «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 7 августа на поле «быков», ответный поединок — 13 августа в Португалии.

Ранее эксперт прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов.

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