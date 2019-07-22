Эксперт прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов
- @FCKrasnodar
«Порту» — это сильный клуб, и «Краснодару» будет трудно», — заявил он.
По его словам, «Порту» входит в число сильнейших команд Португалии и лидирует последние 10—15 лет.
Вместе с тем, отметил Рейнгольд, это футбол, и нужно смотреть, в каком состоянии команда сейчас.
«Потому что мы же не видим часто, как играет «Порту», в каком они состоянии», — пояснил он.
Ранее Рейнгольд прокомментировал результат жеребьёвки для «Спартака» в Лиге Европы.