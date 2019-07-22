Эксперт прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с Nation News прокомментировал результат жеребьёвки для «Краснодара» в Лиге чемпионов, где соперником российской команды станет «Порту».

«Порту» — это сильный клуб, и «Краснодару» будет трудно», — заявил он.

По его словам, «Порту» входит в число сильнейших команд Португалии и лидирует последние 10—15 лет.

Вместе с тем, отметил Рейнгольд, это футбол, и нужно смотреть, в каком состоянии команда сейчас.

«Потому что мы же не видим часто, как играет «Порту», в каком они состоянии», — пояснил он.

Ранее Рейнгольд прокомментировал результат жеребьёвки для «Спартака» в Лиге Европы.