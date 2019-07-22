Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Короткая ссылка
Португальскому форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения за изнасилование женщины десять лет назад в США.
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
  • © Global Look Press

Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.

Американка Кэтрин Майорга обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Девушка заявила, что игрок в 2010 году заплатил ей за молчание $375 тыс.

Ранее сообщалось, что официантка обвинила чемпиона UFC Джона Джонса в домогательстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить