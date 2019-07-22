Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Португальскому форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения за изнасилование женщины десять лет назад в США.

Как сообщает AP, португалец Криштиану Роналду не будет обвинён в изнасиловании 10-летней давности. Прокурор Стив Вольфсон после рассмотрения отчёта о новом расследовании принял решение, что заявления об изнасиловании не могут быть доказаны, и поэтому обвинение не может быть предъявлено.

Американка Кэтрин Майорга обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, которое произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Девушка заявила, что игрок в 2010 году заплатил ей за молчание $375 тыс.

Ранее сообщалось, что официантка обвинила чемпиона UFC Джона Джонса в домогательстве.