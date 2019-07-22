Официантка обвинила чемпиона UFC Джонса в домогательстве
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- globallookpress.com
Как сообщает TMZ, инцидент произошёл в апреле. Спортсмен без разрешения поцеловал девушку, когда она обслуживала его столик, а позже подошёл к ней у барной стойки, обнял и шлёпнул. Сам спортсмен отрицает произошедшее.
«Не верьте всему, что написано в интернете. Многие ждут моего падения, но ещё больше мной гордятся», — написал Джонс в Twitter.
Ранее боец UFC Андрей Орловский извинился за гомофобные высказывания.