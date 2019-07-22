Боец UFC Орловский извинился за гомофобные высказывания

Белорусский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский принёс извинения сексуальным меньшинствам за свои гомофобные высказывания.

«Я прошу прощения у всех, кого оскорбили мои выражения. Возможно, я неправильно подобрал слова», — цитирует бойца смешанного стиля MMAJunkie.

По его словам, он не хотел никого оскорблять и ему жаль, что так произошло.

«Я обещаю более не использовать таких выражений», — сказал Орловский.

По окончании своего последнего боя Орловский обратился к недоброжелателям, использовав гомофобные выражения. Это произошло после победы белоруса над Беном Ротвеллом.

Ранее экс-чемпион UFC Рэнди Кутюр высказался о возможном боксёрском бое Хабиба Нурмагомедова с Флойдом Мейвезером.