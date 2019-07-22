СМИ: «Милан» подпишет футболиста «Атлетико» Корреа за €57 млн

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Форвард мадридского «Атлетико» Анхель Корреа может продолжить карьеру в «Милане».
СМИ: «Милан» подпишет футболиста «Атлетико» Корреа за €57 млн
  • © Global Look Press

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, 24-летний форвард «Атлетико» Анхель Корреа продолжит карьеру в «Милане». По информации источника, стороны согласовали переход футболиста за €57 млн с учётом бонусов.

Корреа выступает за «Атлетико» с 2014 года. В прошлом сезоне аргентинец сыграл за мадридский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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