Гендиректор «Спартака» объяснил уход футболиста команды Ханни

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход алжирского полузащитника команды Софьяна Ханни в катарский футбольный клуб «Аль-Гарафа».
Гендиректор «Спартака» объяснил уход футболиста команды Ханни
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«Переход Ханни в «Аль-Гарафу»  — обоюдное решение игрока и клуба. Софьян хотел получать больше игровой практики, мы — разгрузить зарплатную ведомость и пополнить бюджет для будущих трансферов», — приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых.

Он также пожелал игроку удачи в новой команде и подчеркнул, что все остались довольны трансфером.

Ханни перешёл в «Спартак» в 2018 году из бельгийского «Андерлехта». За это время он провёл в составе красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Цорн назвал швейцарский «Тун» , с которым «Спартак» встретится в квалификации Лиги Европы, сильным соперником.

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