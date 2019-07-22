В «Спартаке» считают швейцарский «Тун» сильным соперником

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн оценил результаты жеребьёвки футбольной Лиги Европы, согласно которым красно-белым предстоит встретиться в третьем квалификационном раунде со швейцарским «Туном».

«На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник», — цитирует гендиректора ТАСС.

Он отметил, что команда будет серьёзно готовиться к предстоящему матчу. Он также прокомментировал сравнение «Туна» с другой командой из Швейцарии, «Санкт-Галленом», которому «Спартак» уступил в 2015 году.

«Каждый опыт, который был, учитывается. Из ошибок и поражений делаются выводы, они переносятся на следующие матчи», — сказал Цорн.

Жеребьёвка прошла 22 июня в швейцарском Ньоне.

Первая игра состоится 8 августа в Туне. Ответный матч пройдёт в Москве 15 августа.

Ранее стал известен соперник «Спартака» в квалификации Лиги Европы.