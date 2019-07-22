Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).

В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 июля 2019 г.

«Гэлакси» победил «Лос-Анджелес» со счётом 3:2. Все три гола своей команды забил Златан Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович оскорбил тренера «Лос-Анджелеса» после матча MLS.