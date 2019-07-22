Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

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Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
  • © Global Look Press

В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира. В результате столкновения соперник шведа получил перелом скулы и вскоре перенесёт операцию.

«Гэлакси» победил «Лос-Анджелес» со счётом 3:2. Все три гола своей команды забил Златан Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович оскорбил тренера «Лос-Анджелеса» после матча MLS.

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